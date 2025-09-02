La Arrolladora Banda El Limón se presentará en el Zócalo CDMX

• La Arrolladora Banda El Limón será el artista principal la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó a los artistas que tocarán la noche del 15 de septiembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del Grito de Independencia.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confirmó que el artista principal será la Arrolladora Banda El Limón, quien interpretará sus mejores éxitos ante miles de personas.

“¿Tienes el video? A ver la sorpresa del 15 del septiembre”, apuntó la mandataria mexicana antes de revelar en un video al artista principal.

También realizarán presentaciones esa noche la cantante y actriz Alejandra Ávalos y el colectivo Legado de Grandeza, que interpreta el Himno Migrante.

Los shows musicales del 15 de septiembre comenzarán en punto de las 20:00 h Este será el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En los últimos años se han presentado principalmente bandas musicales la noche del Grito de Independencia en el Zócalo capitalino.

En 2024 se presentó la Banda MS; en 2023, Grupo Frontera; mientras que en 2022, Los Tigres del Norte fueron los artistas principales de la noche del 15 de septiembre.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Facebook Arrolladora Banda El Limón