﻿‘Karina’ se fortalece a huracán de categoría 4 en el Pacífico

• El huracán ‘Karina’ se desplaza por el océano Pacífico como categoría 4, que por la intensidad de sus vientos, es capaz de ocasionar daños catastróficos

EFE

Estados Unidos.- El huracán ‘Karina‘ se fortaleció a la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, capaz de ocasionar daños catastróficos.

El ciclón se ubica a mil 640 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza al oeste a 15 km/h con rachas de viento de 280 km/h.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, ‘Karina‘ se mantendrá como huracán de categoría 4 hasta el mediodía del 1 de septiembre, cuando se ubique a mil 840 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS.

Posteriormente se debilitará hasta ser huracán de categoría 1.

Dada su distancia y trayectoria, no se espera que afecte a México.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, señala que las marejadas generadas por ‘Karina‘ afectarán durante los próximos dos días el suroeste de México y la Península de Baja California.

Señala que las marejadas podrían propagarse después hacia California.

Dichas marejadas “son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida“.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: GOES / NOAA