﻿Jugadores de México dejan el CAR tras eliminación 

• Jugadores de México dejaron las instalaciones que fueron sede de su campamento base en la Copa Mundial 2026

México.- Los jugadores de México dejaron las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, tras concretarse la eliminación en el Mundial 2026 a manos de Inglaterra.

En el transcurso de la mañana del lunes 6 de julio, los futbolistas comenzaron a abandonar en sus respectivos vehículos las instalaciones que fueron sede de su campamento base en la justa mundialista.

Algunos medios de comunicación que se encontraban afuera del lugar fueron testigos de cómo los futbolistas fueron dejando de a poco la concentración mundialista, la cual comenzó hace dos meses.

México cayó ante Inglaterra por marcador de 3-2 en el Estadio Ciudad de México la noche del domingo 5 de julio, dentro de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jude Bellingham, dos veces, y Harry Kane, de penalti, convirtieron por los ingleses; en tanto que Julián Quiñones y Raúl Jiménez, este último vía la pena máxima también, descontaron por los mexicanos.

El duelo en la Ciudad de México comenzó con una hora de retraso debido al mal clima, marcado por la lucha constante en mitad de la cancha y numerosas faltas de México, que buscó ahogar a su rival.

Tras la eliminación el timonel mexicano Javier Aguirre confirmó que el duelo ante Inglaterra era su último como seleccionador nacional y en el Estadio Azteca, deseándole suerte a Rafael Márquez en su nueva encomienda como técnico del Tricolor, a falta de hacerse oficial.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @e_deportivo