Juárez, Berriozábal y Jiquipilas resienten las lluvias

– Juárez reportó 11 viviendas dañadas; Berriozábal atendió 17 afectaciones y Jiquipilas registró una casa inundada –

Las lluvias y ráfagas de viento registradas en las últimas horas dejaron viviendas dañadas, encharcamientos, material de arrastre e inundaciones en Juárez, Berriozábal y Jiquipilas, informó Protección Civil Chiapas.

En Juárez, personal de la dependencia realizó una evaluación preliminar de 11 viviendas que presentaron desprendimiento parcial de láminas. Las afectaciones se localizaron en El Triunfo, Pueblo Juárez, Puente Seco, La Invasión, Montebello, Ignacio Comonfort, Ivet y Nuevo Progreso. También se reportaron fallas en el suministro eléctrico. No hubo personas lesionadas.

En Berriozábal fueron atendidos 17 reportes relacionados con encharcamientos y material de arrastre sobre vialidades. Brigadas de Protección Civil, Mando Único, Guardia Nacional, SAPAM, Servicios Públicos y Obras Públicas realizaron recorridos, limpieza de alcantarillas y retiro de residuos.

En Jiquipilas, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en calles y en una vivienda de la cabecera municipal debido a la obstrucción de alcantarillas por basura y escombro.

Personal municipal y de la Guardia Nacional realizó labores de desazolve y limpieza hasta liberar las vías afectadas.

Protección Civil informó que mantiene recorridos preventivos y monitoreo en los tres municipios ante la persistencia de lluvias.