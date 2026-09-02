Jóvenes de Chiapas podrán competir en Reto Marte

– Pueden participan quienes tengan entre 15 y 29 años; seis representantes de pueblos originarios viajarán a Madrid –

La Agencia Digital Tecnológica de Chiapas presentó la convocatoria para el Reto Marte 2026, competencia internacional que se realizará del tres al cinco de noviembre en Madrid, España, con la participación de más de 20 países.

El anuncio se realizó en el Planetario Tuxtla. Jovani Salazar, titular de la Aditech, señaló que la convocatoria busca abrir espacios para jóvenes chiapanecos y dar mayor participación a integrantes de pueblos originarios.

El reto está dirigido a equipos de tres a seis participantes de entre 15 y 29 años. Durante la competencia deberán desarrollar propuestas relacionadas con bases habitables, protección ambiental, sostenibilidad e inteligencia artificial, bajo el lema “Tierra”.

Lorena Rojas Nucamendi, astronauta análoga y directora de Cosmos 71, explicó que se seleccionará una delegación especial integrada por seis jóvenes pertenecientes a pueblos originarios, acompañados por dos asesores, quienes viajarán a Madrid para representar a Chiapas.

Las personas seleccionadas recibirán certificaciones internacionales y podrán competir por un lugar en la etapa final. El premio principal consiste en una visita y entrenamiento especial en instalaciones del JFK Space Center de Houston, Texas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el ocho de septiembre en el portal pueblosoriginarios.org.mx.