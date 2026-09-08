Joven es baleado al defender a su primo

– El joven intervino durante un forcejeo y recibió un disparo en el pie; los agresores huyeron en motocicletas –

Un joven de 25 años resultó lesionado por un disparo en el pie izquierdo durante la madrugada de este martes en la colonia Capulines, en Tuxtla Gutiérrez, luego de intervenir para defender a su primo durante un altercado.

De acuerdo con los primeros reportes, Denis, de 28 años, llegó en motocicleta al domicilio de su primo Jorge Octavio, de 25, después de percatarse de que era seguido por varias personas que también se desplazaban en motocicletas.

Según la versión proporcionada a las autoridades, los sujetos alcanzaron a Denis y lo amenazaron con un arma de fuego. Jorge Octavio intervino para defenderlo y durante el forcejeo se produjo una detonación que lo hirió en el pie, con entrada y salida del proyectil.

Durante el enfrentamiento lograron quitarle a uno de los presuntos agresores un arma calibre .380 milímetros, que posteriormente fue asegurada por las autoridades.

Los responsables huyeron del lugar. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que se activó un operativo para localizar a cuatro personas que presuntamente escaparon en tres motocicletas.

Paramédicos de Protección Civil atendieron al lesionado y lo trasladaron al Hospital Gilberto Gómez Maza. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los involucrados.