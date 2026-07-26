Jornada por la Paz lleva servicios y atención a Tonalá

– Dependencias estatales llevaron vacunas, medicamentos y capacitación, con énfasis en prevenir la violencia –

Instituciones del Gobierno de Chiapas llevaron a Tonalá una Jornada por la Paz con servicios de salud, orientación, capacitación y atención directa para habitantes del municipio, con énfasis en prevenir la violencia contra las mujeres.

La actividad formó parte de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y contó con la participación de la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando.

Durante la jornada se ofrecieron vacunas, medicamentos, cortes de cabello gratuitos y asesoría sobre seguridad, movilidad y prevención de violencias. También se difundieron opciones de capacitación en áreas productivas y culinarias para ampliar las oportunidades de la población.

Participaron el Icatech, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Fiscalía General del Estado, además de instituciones relacionadas con el deporte.

Dulce Rodríguez Ovando señaló que estas actividades buscan mantener presencia de las dependencias en los municipios y abrir espacios para escuchar a las familias. Añadió que las necesidades detectadas serán canalizadas a las instancias correspondientes.

La jornada reunió en un solo punto servicios básicos y orientación para personas que, de otra manera, tendrían que acudir por separado a distintas oficinas.