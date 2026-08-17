﻿Jornada de ofensivas en la Liga Uniflag

• Se registraron resultados importantes y movimientos en las primeras posiciones de las categorías Open Mixto, TNT Femenil y TNT Mixto

La Liga UNIFLAG celebró este sábado 15 de agosto la segunda jornada de la Temporada 6, con una cartelera que dejó partidos de con marcadores de alto puntaje, resultados importantes y movimientos en las primeras posiciones de las categorías Open Mixto, TNT Femenil y TNT Mixto.

En el Open Mixto, la jornada comenzó con una victoria contundente de Toros, que superó 35-18 a Thunders. El conjunto cornúpeta logró imponer condiciones ofensivas para conseguir su primera victoria de la temporada, mientras que Thunders volvió a mostrar capacidad para competir, aunque todavía no consigue sumar en la campaña.

A la misma hora, Mustangs, actual campeón de la categoría, hizo su presentación oficial con una victoria de 32-16 sobre los Jaguares de la UNICACH. los felinos universitarios dieron pelea por varios lapsos del encuentro; sin embargo, los equipos de pura sangre cabalgaron hacia la victoria en la defensa de su título.

Más tarde, Bananamigos consiguió su primera victoria de la temporada al derrotar 38-8 a Balam. Después de caer en la jornada inaugural, los «amigos del potasio» mostraron una ofensiva mucho más efectiva y lograron quedarse con un triunfo importante.

En uno de los encuentros más atractivos de la jornada, Dream Team sorprendió al campeón Mustangs al imponerse 46-24. El conjunto de ensueño mantuvo una ofensiva de alto ritmo y aprovechó la doble actividad de los campeones para conseguir una victoria importante en la carrera por los primeros lugares.

La jornada del Open Mixto concluyó con otro duelo de alto nivel entre Diablitos e Iron Dogs. Después de que ambos equipos habían comenzado la temporada con victorias contundentes, Diablitos consiguió imponerse 40-18 y tomó revancha del equipo que había sorprendido en su debut. Con el triunfo, el conjunto de los “demonios” mantiene su paso perfecto en el arranque de la campaña.

El TNT Femenil tuvo una actuación dominante de Lechuzas UPGCH, que derrotó 36-0 a MG Team. Las actuales campeonas mostraron desde el inicio por qué llegan como uno de los equipos a seguir en la competencia y mantuvieron intacta su zona de anotación durante todo el encuentro.

En el otro compromiso de la categoría, Cañoneros consiguió su primera victoria al superar 6-0 a UNICACH en un partido completamente defensivo. Una sola anotación sobre el final fue suficiente para definir un encuentro en el que ambas escuadras tuvieron dificultades para encontrar espacios ofensivos.

Dentro del TNT Mixto, MG Team y San Miguel Flag protagonizaron un cerrado empate 7-7. Ambos conjuntos encontraron una anotación y mantuvieron la igualdad hasta el final, repartiendo puntos en un resultado que refleja la paridad entre ambas escuadras.

Más tarde, Cañoneros tuvo una actuación contundente al derrotar 31-8 a Dream Team. El equipo logró controlar el encuentro y consiguió su primera victoria de la temporada, mientras que Dream Team no pudo repetir el resultado positivo obtenido en su presentación ante San Miguel Flag.

Con estos resultados concluyó la Jornada 2 de la Temporada 6 de la Liga UNIFLAG, que comienza a perfilar a los primeros protagonistas de la campaña. Mustangs y Diablitos mantienen el paso ganador en el Open Mixto, mientras que nuevos resultados comienzan a marcar diferencias en las tablas del TNT Femenil y TNT Mixto.