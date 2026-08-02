﻿Jinetes del Ejército Mexicano conquistan oro en Santo Domingo 2026

• La representación nacional consiguió el primer lugar con una puntuación de 396.758 en la categoría Grand Prix St. Georges por equipos

República Dominicana.- Jinetes del Ejército Mexicano obtuvieron la medalla de oro en la prueba de adiestramiento ecuestre por equipos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana.

La representación nacional consiguió el primer lugar con una puntuación de 396.758 en la categoría Grand Prix St. Georges por equipos, durante la competencia realizada este jueves 30 de julio.

El equipo estuvo integrado por el teniente coronel de Caballería Irvin Leiva Guillermo, quien montó al caballo “Rahui SDN”, y el capitán primero de Caballería Ricardo Manzano Hernández, acompañado de “Águila Real SDN”.

El Ejército Mexicano destacó que este resultado refleja la disciplina, el esfuerzo y la dedicación de sus integrantes. Asimismo, miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional felicitaron a los jinetes por su desempeño y por poner en alto el nombre de México.

Te puede interesar: México domina el remo y el tiro con arco recurvo en los Juegos Centroamericanos

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: SEDENA