Jen Pawol se convierte en la primera umpire en la historia de MLB

• Jen Pawol hizo historia en la MLB al ser árbitro de primera base en el duelo entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami

Estados Unidos.- Jen Pawol hizo historia este sábado 9 de agosto de 2025 al convertirse en la primera umpire de un juego de la Major League Baseball (MLB).

Pawol, de 48 años de edad, fue árbitro de primera base en el primero de los juegos del doble duelo entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami.

Además de los dos partidos de este sábado, también arbitrará el juego del domingo que cerrará esta serie entre los Bravos y los Marlins.

“Este logro histórico en el béisbol es un reflejo del trabajo duro de Jen, su dedicación y su amor por este deporte”, aseguró Rob Manfred, comisionado de la MLB, cuando se anunció esta semana el debut de Pawol como árbitra de las Grandes Ligas.

Pawol estará como árbitro de tercera base en el segundo juego de la doble cartelera de este sábado 9 de agosto de 2025 por la noche.

Esta semana, Pawol apuntó que estaba “llena de emoción” cuando le notificaron que debutaría en las Grandes Ligas este fin de semana.

“Fue muy emotivo finalmente poder vivir esa llamada telefónica que había estado esperando y por la que había trabajado durante tanto tiempo, y me sentí completamente plena; me siento como una batería completamente cargada, lista para usar”, sostuvo.

Con información de EFE

Foto: EFE