﻿Jaxson Dart se perderá la temporada regular de la NFL

• Al quarterback lo operarán del menisco y el ligamento colateral medial y se espera que esté listo para la próxima temporada

24 Horas

Estados Unidos.- Jaxson Dart, el prometedor quarterback de los New York Giants, será baja el resto de la temporada regular de la NFL debido a una lesión de rodilla, confirmó este miércoles su entrenador, John Harbaugh.

Dart, de 23 años, se retiró del partido del lunes ante Los Angeles Rams tras dañarse su rodilla izquierda, durante un doble placaje de los defensores Josaiah Stewart y Byron Young.

Dos días después, Harbaugh confirmó que a su talentoso mariscal de campo lo tendrán que intervenir y estará fuera el resto de «la temporada regular como mínimo».

«Sin duda es una gran pérdida», lamentó el entrenador de los Giants, un equipo esperanzado en volver a ser competitivo este año.

La franquicia neoyorquina, que no clasifica a playoffs desde la temporada 2022, debutó con un ilusionante triunfo ante los Dallas Cowboys (28-20), en el que Dart acumuló 230 yardas y tres touchdowns de pase y corrió para otras 54 yardas.

Sin embargo, el lunes 21 de septiembre, los Giants perdieron ante Los Rams por 28-6 después de que Dart se retirara del campo en la primera serie ofensiva.

El estadounidense, elegido con el número 25 del Draft de 2025, protagonizó una prometedora campaña de debut en la NFL y los Giants confiaban en que este año diera otro salto con la llegada al banco del reputado John Harbaugh.

Al quarterback lo operarán del menisco y el ligamento colateral medial (LCM) y se espera que está plenamente recuperado para el inicio de la próxima temporada, reportaron fuentes de los Giants a ESPN y NFL Network.

Por otro lado, John Harbaugh confirmó que Jameis Winston tomará las riendas en el campo tras la lesión de Jaxson Dart.

La lesión de Dart no fue la única entre los quarterbacks titulares en estas dos primeras semanas de competición.

El domingo, el líder de los Washington Commanders, Jayden Daniels, se dañó el codo en una derrota ante los Cowboys, mientras la estrella de los Chicago Bears, Caleb Williams, sufrió otro percance físico en la derrota ante los Minnesota Vikings.

En la primera jornada, el quarterback de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, sufrió una lesión en el glúteo y Kyler Murray, de Minnesota, una conmoción cerebral.

Con información de 24 Horas

Foto: AP