﻿Javier Aguirre no continuará con México; le desea suerte a Rafael Márquez

• Javier Aguirre, director técnico de México, detalló que se acabó su etapa con la Selección Nacional, tras la eliminación ante Inglaterra

México.- Javier Aguirre, seleccionador de México, confirmó que no continuará en el banquillo tricolor, y le deseó suerte a Rafael Márquez en su nueva etapa como entrenador nacional.

“Le di un gran abrazo a Rafa Márquez, que continúa. Le vienen cuatro años muy buenos, hay una base sólida de jugadores”, argumentó.

“No pudimos darles una noche más de alegría. Quiero agradecerle al público mexicano, estos cinco partidos fueron inolvidables. Me despido de la Selección, del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy con mucho orgullo después de tantos años, con mucho sentimiento”, puntualizó.

Aguirre Onaindia apuntó que es muy doloroso caer de la forma en que lo hicieron ante Inglaterra, frente a 80 mil espectadores que se ilusionaron con un triunfo histórico de la Selección Mexicana.

“No hay un solo jugador que destaque por encima de nadie, la familia está muy junta. Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Los 26 jugadores me hicieron muy feliz. Dos meses cumplimos juntos, deben irse con la cabeza en alto”, destacó.

Sobre lo que viene para el Tricolor, dijo lo siguiente: “Estoy muy contento con el crecimiento de Rafael Márquez y de muchos jugadores que entendieron qué es jugar con el corazón, y con el corazón de México que siempre nos estuvo apoyando”.

“Me gana la emoción, creo que el sueño termina aquí pero la vida continúa. Rafa (Márquez) está muy fuerte, hay una base fuerte, somos la selección número nueve o diez del mundo. No te puedes equivocar, nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro”, argumentó Javier Aguirre.

Con información de Roger Martínez

Foto: EFE/ Alex Cruz