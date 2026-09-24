Javier Aguirre dirige su primer entrenamiento al frente del Valencia

• El mexicano Javier Aguirre apenas se bajó del avión para dirigir su primer entrenamiento con el Valencia en la ciudad deportiva de Paterna

EFE

España.- El técnico mexicano Javier Aguirre dirigió su primer entrenamiento al frente del Valencia en la ciudad deportiva de Paterna, donde el equipo se entrenará este viernes 25 y sábado 26 de septiembre después de que se modificara el plan de entrenamientos.

Aguirre Onaindia aterrizó sobre las 09:30 h en el aeropuerto de Manises y se fue directo a Paterna, donde ya le esperaban sus ayudantes Pol Llorente y Toni Amor. Pese a que estaba previsto que el equipo tuviera el fin de semana libre, Aguirre sólo ha dado como día libre el domingo.

El Vasco Aguirre, que llega al Valencia con un contrato de una temporada más una opcional, saludó a los futbolistas en el vestuario del estadio Antonio Puchades de Paterna y después saltó al césped junto a Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del club, para dirigir su primer entrenamiento.

Javier Aguirre tiene ahora por delante algo más de dos semanas de parón antes de que se retome la competición para trabajar junto a sus ayudantes y miembros del cuerpo técnico del club valencianista con el objetivo de revertir la mala dinámica del equipo, que ocupa la penúltima posición de la Liga con cuatro puntos en siete jornadas.

El técnico mexicano de 67 años de edad será presentado el lunes en el estadio de Mestalla y su primer partido oficial será el 11 de octubre contra el Racing de Santander en El Sardinero.

Con información de EFE

Foto: @valenciacf