Jaguares va por su primer triunfo de la temporada

• El equipo felino recibe este sábado a Pioneros de Cancún, a las 19:00 h en el Víctor Manuel Reyna

Tras un fin de semana que sirvió para reconstruir ideas, recuperar dolencias y exprimir al máximo cada entrenamiento, Jaguares FC se declaró listo para medirse este sábado a Pioneros de Cancún, duelo correspondiente a la jornada 5 del Torneo 2025 – 2026 de la Liga Premier, que se disputa en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

El conjunto que dirige Francisco Ramírez Gámez ha conseguido recomponer la forma, tras un inicio de torneo dubitativo, los felinos saben que, este sábado, es inmejorable la oportunidad de revertir la situación, ante un rival de cuidado, pero con su afición como aliado principal en la tribuna del “Coloso” de Tuxtla Gutiérrez.

Sin puntos en su contabilidad, este sábado los felinos buscan el primer triunfo de la competencia, mientras que su rival en turno, Pioneros de Cancún, marcha en el segundo puesto del Grupo 3 de la competición, con tres victorias y un descalabro, mismo que sufrió en la primera jornada, en la que visitó a Celaya, pero llega al Zoque tras vencer de manera consecutiva al Ínter Playa del Carmen y Montañeses.

Jaguares FC descansó en la jornada 4 y sus tres derrotas en el torneo, han sido por la mínima diferencia con jugadas muy similares, detalles que se han ido puliendo, pero sin dejar de considerar la contundencia, para poder conseguir anotar en el compromiso de este sábado y ampliar las posibilidades de salir con el triunfo en esta ocasión.

Aunque los dos lesionados en la plantilla, continúan con su trabajo puntual de rehabilitación, Juan Camilo Agualimpia sigue descartado para estar convocado, mientras que se analiza la posibilidad de incluir a Hasan Vergara para saltar a la banca en este duelo; el resto del equipo se reportó listo y esperando el silbatazo inicial este sábado, para buscar el primer triunfo del torneo en el seno felino.