Jaguares rescata milagroso empate en el “Reyna”

• El equipo chiapaneco volvió a plantarle cara a Racing de Veracruz y suma punto vital de último minuto

Las noches en el Reyna son vibrantes cuando dos equipos de gran nivel se miden y la de este lunes no fue la excepción. Jaguares FC y Racing de Veracruz volvieron a entregarse en un duelo de tú a tú, que durante 90 minutos mantuvo a los aficionados a la expectativa, hasta concluir en un emocionante empate a un gol en este cotejo.

Se jugaba el minuto 11 del primer tiempo y sorprendió Racing, haciendo gala de su poder ofensivo, en una llegada al espacio de Octavio García, que se quedó frente a Carlos Higuera y con potente disparo a un ángulo abrió el marcador.

Parecía una noche complicada para el Jaguar, pues muy temprano estaba en desventaja ante un conjunto que no cesó en las intenciones de ampliar el marcador; sin embargo, Jaguares emparejó las cosas y comenzó a intentar competir con la pelota y atacar, convirtiendo el juego en un duelo de ida y vuelta, con un desgaste físico importante, hasta que el silbatazo del medio tiempo les entregó una tregua.

Tras la pausa, los equipos volvieron a la cancha sin ceder en sus intenciones, buscando la vía de acceder al marco rival y poder emparejar el marcador o que fuera una constante en este torneo, el visitante ampliando ventajas y buscando cuatro puntos.

Pero pasaron los minutos y Jaguares FC no solo emparejó, comenzó a inclinar el juego en la portería rival, mientras el “Monstruo Morado” se acomodó para el contragolpe, algo que estuvo cerca de cumplir en un par de ocasiones, pero Carlos Higuera, que fue el más destacado de la noche, mantuvo a Jaguares con posibilidades.

Se acabó el tiempo y se jugaron cinco de reposición, fue ahí donde Jaguares quemó los barcos y desde su cancha, un cambio de juego a la banda izquierda, propició que por ese costado se comenzara a gestar la jugada que entregó justo premio al local, pues vino un centro desde ese sector, un defensor prolongó la pelota y llegó a la posición de José Pablo Saldívar, quien remató con la cabeza lejos del alcance del portero, para empatar el marcador en el último segundo de la compensación.

Meses atrás, Jaguares FC estuvo cerca de un triunfo ante este mismo rival, pero se le esfumó en los últimos minutos, en el mismo escenario, ahora, los chiapanecos pudieron disfrutar de un merecido empate, ante un gran rival, en un Lunes Premier que premió a los aficionados que asistieron al Reyna para apoyar a su equipo.