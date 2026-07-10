﻿Jaguares realiza visorías en Tuxtla Gutiérrez

• Bajo el intenso sol de Tuxtla, más de 500 jóvenes buscaron cumplir el sueño de llegar a Jaguares

El sueño de vestir la playera de Jaguares reunió a más de 500 niños y jóvenes de las categorías 2000 a 2010, quienes atendieron la convocatoria del club para participar en las visorías y demostrar que en Chiapas existe talento de sobra para el futbol profesional.

Desde las primeras horas del día, las instalaciones recibieron a cientos de aspirantes provenientes de distintos municipios del estado. Acompañados por sus familias y soportando el intenso calor característico de la capital chiapaneca, los jugadores dejaron todo en la cancha con la esperanza de llamar la atención del cuerpo técnico y ganarse un lugar dentro del proyecto deportivo de Jaguares.

Las pruebas se realizaron por categorías y consistieron en ejercicios técnicos, físicos y partidos de evaluación, donde cada participante tuvo la oportunidad de mostrar sus condiciones futbolísticas, disciplina y personalidad dentro del terreno de juego.

La respuesta a la convocatoria superó las expectativas, reflejando el interés que ha despertado el regreso y consolidación de Jaguares, así como el deseo de cientos de jóvenes de formar parte de la institución.

Con este tipo de visorías, el club reafirma su compromiso con el desarrollo del futbol chiapaneco, apostando por descubrir y formar jugadores nacidos en el estado que puedan convertirse en la base del equipo en los próximos años.

Aunque solo algunos serán seleccionados para continuar en el proceso, todos los participantes vivieron una experiencia que los acerca a su objetivo de convertirse en futbolistas profesionales. La pasión, el esfuerzo y la ilusión fueron los protagonistas de una jornada que dejó claro que el futuro del futbol chiapaneco sigue escribiéndose desde las canchas de Tuxtla Gutiérrez.