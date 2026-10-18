﻿Jaguares FC suma valioso empate en Cancún 

• El equipo dirigido por el peruano Jorge Luis Espejo empata sin goles ante Pioneros de Cancún

Jaguares FC demostró en el Cancún 86, por qué es una de las mejores defensivas en la LIGA PREMIER, tras mantener su portería imbatida por tercer juego consecutivo, ahora en un empate sin goles ante Pioneros, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo 2026-2027.

Además de repetir con un gran trabajo solidario en defensa, los felinos fueron muy superiores, presionaron la salida lo más alto posible y quizá con un poco de fortuna, los dirigidos por Jorge Luis Espejo pudieron terminar la primera parte con un marcador a favor y con al menos un par de goles.

Se jugó muy cerca de la portería local, insistiendo por todos lados, con intervenciones del portero local y hasta desde los 11 pasos se pudo abrir el marcador, al 42, cuando un atacante felino fue derribado en el área, se marcó penal y desde el manchón, Bryan Navarrete asumió la responsabilidad, pero su pie de apoyo patinó en el césped y lo hizo perder el equilibrio durante el impacto con la pelota, propiciando que el balón saliera por arriba de la portería. No pudo Jaguares reflejar su superioridad en la primera parte.

Pioneros tuvo sus oportunidades, pero la labor defensiva volvió a ser puntual, con coberturas que evitaban el peligro y cuando tuvo que intervenir, Carlos Higuera volvió a ser eficiente para no pasar sobresaltos en esta ocasión.

La complementaria sirvió para que los chiapanecos evidenciaran personalidad, compitiendo de tú a tú y superando en gran parte del juego, al conjunto que llegó a esta cita como líder del grupo 2, pero que padeció a un equipo que cada vez luce mejor, sin importar la cancha en la que juegue, decretando la igualada sin daño en este compromiso.

Con el empate, los naranjas llegan a 12 unidades, pensando en mantenerse en buena posición y emprendiendo la vuelta a casa, para alistar la jornada 9, el inicio de la fase de Inter Grupos, en la que recibe el próximo 25 de octubre en el Reyna, a Reboceros de La Piedad.