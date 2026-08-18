﻿Itatí Cantoral presume vacaciones de ensueño en Noruega

• La actriz se tomó unas fotos en traje de baño en donde lució su cuerpazo a los 51 años de edad

México.- Itatí Cantoral desató los suspiros en redes sociales por la sesión de fotos en traje de baño que se tomó en Oslo, Noruega, la actriz está de vacaciones en aquel país junto a sus tres hijos.

En redes, Cantoral ha compartido algunas fotografías junto a Eduardo, Roberto Miguel y María.

«Con mis personas favoritas mis hijos, los amo, gracias por hacerme la mamá más orgullosa del mundo», escribió.

Itatí Cantoral es mamá de tres hijos: los gemelos Eduardo y Roberto Miguel, nacidos en 2000 durante su matrimonio con el actor Eduardo Santamarina, y María Itatí, quien nació en 2008, fruto de su relación con el productor Carlos Alberto Cruz.

Las fotos familiares de Itatí generaron comentarios en sus redes, pero las fotos que posteó posando en un traje de baño color azul le valieron múltiples halagos de sus más de 3 millones de seguidores.

Algunos de ellos bromearon con el papel de Soraya que interpretó en «María la del barrio»: «Lo que dejó ir Nandito».

Eduardo y Roberto Miguel nacieron en agosto de 2000 y actualmente tienen 25 años. Los jóvenes son conocidos por el gran parecido físico que tienen con su padre, Eduardo Santamarina.

Eduardo, también identificado en algunas publicaciones como José Eduardo o Eduardo Zucchi, mostró desde joven interés por el medio artístico, estudió actuación y ha participado en proyectos de televisión y teatro, además de acercarse al mundo de la música.

Su hermano gemelo, Roberto Miguel, tomó un camino diferente, se inclinó por el deporte y estudió ingeniería física, además de destacar en el futbol universitario en Estados Unidos.

María Itatí nació en octubre de 2008 y es la menor de los tres hijos de la actriz, actualmente tiene 17 años y, en diferentes ocasiones ha acompañado a su madre en presentaciones musicales y eventos públicos.

La joven también ha participado en eventos de modelaje con fines benéficos y ha tenido acercamientos con el mundo del entretenimiento, aunque todavía mantiene un perfil más discreto que el de su famosa madre.

Con información de SUN

Foto: El Informador