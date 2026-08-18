﻿’It: Welcome to Derry’ confirma su segunda temporada en HBO

• La segunda temporada, a cargo del cineasta Andy Muschietti y Jason Fuchs, retrocederá en el tiempo hasta el año de 1935, durante la Gran Depresión

México.- HBO confirmó la renovación de la serie «It: Welcome to Derry», para una segunda temporada.

La serie se lanzó originalmente en octubre de 2025. El proyecto está basado en la popular novela de terror «It», publicada en 1986 por escritor estadounidense Stephen King, inspirada por las películas homónimas estrenadas en 2017 y 2019.

La primera temporada de la serie, que obtuvo una calificación de 82% en Rotten Tomatoes, transcurrió en 1962 en la ciudad de Derry, Maine, y detalló las experiencias previas de sus habitantes con el malvado y siniestro payaso Pennywise.

De acuerdo con el medio Variety, la segunda temporada, a cargo del cineasta Andy Muschietti y Jason Fuchs, retrocederá en el tiempo hasta el año de 1935, durante la Gran Depresión, 27 años antes de los acontecimientos de la primera temporada.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama se centrará en la sangrienta masacre de la banda de Bradley, un grupo de atracadores de bancos que se detienen en Derry para comprar munición y terminan enfrentándose a un horror inimaginable.

«Nuestros personajes van a tener en el aire la mentalidad de la época de la Gran Depresión, con sus luchas por sobrevivir… Y, por supuesto, también estarán presentes los horrores sociales y culturales de la época», revela Andy Muschietti para Variety.

No obstante, según Muschietti, la estética de esta temporada se alejará de la comodidad suburbana, para convertirse en un escenario sombrío y desértico. «En este caso, en la superficie, Derry es casi un cementerio», reveló en entrevista al medio.

«Es un cadáver de algo porque la gente está agotada, pobre, cansada, sin trabajo, sin hogar. Los niños no tienen una vida suburbana y reconfortante. Se encuentran en una situación muy distinta. Algunos son huérfanos o fugitivos», señala.

Aunque este interludio no acapara gran parte de la historia principal, la temporada ayudará a los fanáticos a conectar diferentes líneas temporales. La tercera temporada abordaría el periodo de 1908.

Con información de SUN

Foto. Especial