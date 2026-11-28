• A la par, la directora general realizó la entrega de unidad odontológica y el inicio de la jornada de endoscopía digestivas

En seguimiento a las políticas de mejoramiento de la infraestructura de salud impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la directora general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Andrea Celeste Ochoa López, realizó recorridos de supervisión en la Clínica de Consulta Externa de Tonalá y la Unidad Médica de Pijijiapan, donde se destinaron cerca de cuatro millones de pesos para trabajos de mantenimiento, conservación y equipamiento.

En Tonalá constató las mejoras realizadas con una inversión de dos millones 206 mil 918 pesos, que incluyeron impermeabilización, pintura, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, iluminación, climatización y mantenimiento de consultorios y servicios sanitarios.

Durante su visita también entregó una nueva unidad odontológica que permitirá fortalecer la atención de salud bucal en beneficio de más de tres mil afiliadas y afiliados. Este equipamiento forma parte de un proyecto estatal que contempla una inversión superior a los dos millones de pesos para 10 unidades médicas del Instituto.

Señaló que como parte de este programa ya se han entregado unidades odontológicas en Comitán, Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Pichucalco. Próximamente estas acciones llegarán a Palenque, Villaflores y la Casa Geriátrica Tuxtla.

En Pijijiapan, supervisó los trabajos realizados con una inversión de un millón 767 mil 766 pesos, que comprendieron la rehabilitación de instalaciones, adquisición de mobiliario, equipos de climatización y mantenimiento de distintas áreas de servicio.

“Agradecemos la colaboración y disposición de las autoridades municipales, las instituciones participantes y, de manera muy especial, del personal de salud que, con su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio, hace posible que estas acciones lleguen hasta donde más se necesitan”, destacó la titular del Isstech.

Como parte de esta gira, Ochoa López también encabezó la puesta en marcha del servicio de endoscopías digestivas, en beneficio de las y los afiliados de la región.

Por último, puntualizó que uno de los principales propósitos de esta estrategia es acercar los servicios médicos especializados a la región Istmo-Costa y evitar que las y los derechohabientes tengan que trasladarse hasta el Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, en Tuxtla Gutiérrez.