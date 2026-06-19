﻿Israel denuncia a Hamás por cometer actos de violencia sexual el 7 de octubre

• Un informe concluyó que la violencia sexual y de género fue utilizada de manera planificada y sistemática en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023

Israel.- Este 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, Israel denunció que Hamás cometió actos de violencia sexual durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

La Embajada de Israel en México recordó que la Comisión Civil del 7 de Octubre sobre los Crímenes Cometidos por Hamás contra Mujeres y Niños concluyó en un informe que la violencia sexual y de género fue utilizada de manera planificada y sistemática para infligir sufrimiento a las víctimas y sembrar terror en la sociedad.

Las conclusiones derivaron de una amplia investigación basada en testimonios grabados de sobrevivientes, entrevistas, más de 10 mil fotografías y videos, documentos oficiales, así como información proporcionada por expertos, personal de emergencia, familiares y comunidades afectadas.

Los delitos sexuales se caracterizaron, según el informe, por una crueldad extrema y provocaron profundo sufrimiento humano.

Asimismo, se acusa que tras el ataque de octubre de 2023 las agresiones continuaron contra las personas secuestradas y mantenidas cautivas en Gaza.

La investigación arrojó también que las violaciones y actos de tortura sexual fueron perpetrados contra mujeres, niñas, niños y hombres.

De acuerdo con el informe también se ejerció terrorismo sexual contra las familias, ya que agresiones o humillaciones sexuales fueron cometidas en presencia de familiares, actos que además fueron expuestos en plataformas digitales y redes sociales.

De esta forma, la Comisión Civil del 7 de Octubre determinó que estos actos constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos se realiza un llamado a reconocer a las víctimas, rechazar toda forma de negación y apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas.

Con información de EFE

Foto: Embajada de Israel en México