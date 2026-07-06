﻿Isaac del Toro terminó en la novena posición en Tour de Francia

• El mexicano Isaac del Toro ayudó para que su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, conquistara la tercera etapa en el Tour

Francia.- El esloveno Tadej Pogačar rubricó el poderío físico y táctico del UAE Team Emirates enfundándose el maillot amarillo tras imponerse en la tercera etapa del Tour de Francia 2026, jornada en la que su compañero, el mexicano Isaac del Toro terminó en la novena posición para ubicarse cuarto en la general.

La tercera etapa del Tour de Francia 2026 se disputó entre Granollers y Les Angles (Pirineos orientales), con un recorrido de 195.9 kilómetros y tres mil 850 metros de desnivel, por lo que suma su victoria número 22 en la Grande Boucle.

El cuatro veces campeón defensor demostró tener el golpe más potente en el final en ascenso en Les Angles, adjudicándose la victoria de la etapa tres. Para el UAE Team Emirates, Pogačar culminó un gran trabajo colectivo del equipo, en el que la escuadra de ocho corredores contribuyó al éxito del día.

Más temprano en la jornada, se produjo una escapada numerosa y fuerte, con ciclistas como Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen (Lidl-Trek) y Mauro Schmid (Jayco AlUla) involucrados. Con la misión de preparar una oportunidad para que Pogačar se alzara con la victoria, sus compañeros del UAE Team Emiratesse unieron para controlar dicha escapada.

Uno a uno, los integrantes de la escuadra emiratí se entregaron a fondo en la persecución. Florian Vermeersch, Nils Politt, Tim Wellens, Felix Großschartner, Brandon McNulty y Adam Yates; cada uno de ellos lo dio todo para guiar a Pogačar hasta la cabeza de la carrera. Cuando la subida a Les Angles entró en su último kilómetro, llegó el momento de que el ganador de la etapa 2, Isaac del Toro, tomó el mando.

Sin dudarlo, el mexicano se paró sobre los pedales y desató un ritmo feroz al frente del grupo. Pogačar simplemente esperó el momento oportuno mientras sus rivales sentían la presión. A pocos cientos de metros de la meta, el esloveno respondió a su momento y rebasó a Del Toro en su letal arrancada hacia la línea de meta.

Casi de inmediato, se abrió una brecha detrás de Pogačar, quien gracias al UAE Team Emirates se alzó con su primera victoria de etapa en la edición de este año.

Para el esloveno, el triunfo del lunes 6 de julio supuso la vigésimo segunda victoria de etapa en el Tour de Francia . Esta última victoria también le brinda la dulce satisfacción de colocarse al frente de la clasificación general.

Con su 22ª victoria de etapa en el Tour llegó también el 55º Maillot Amarillo de su trayectoria, por lo que el cuatro veces campeón del Tour de Francia luce en excelente forma para buscar una quinta corona que le permita igualar el récord histórico. Primero, sin embargo, hay tiempo para que Pogačar y sus compañeros celebren un trabajo bien hecho. Afrontarán la etapa 4 con Pogačar en lo más alto de la clasificación y el mexicano Isaac del Toro en el cuarto lugar general.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO