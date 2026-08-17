﻿Isaac del Toro confirmado para Tour de Alemania 2026

• El mexicano Isaac del Toro volverá una ronda por etapas después de su tercer lugar en el Tour de Francia 2026

EFE

México.- El mexicano Isaac del Toro y el alemán Nils Politt liderarán al equipo UAE Team Emirates en el Lidl Deutschland Tour 2026, conocido como Tour de Alemania, que se disputará del 19 al 23 de agosto, anunció este lunes la escuadra.

Del Toro, que concluyó en el puesto 43 este domingo en la ADAC Cyclassics de Hamburgo, vuelve a una ronda por etapas después de su tercer lugar en el Tour de Francia, donde además ganó en la segunda jornada y fue el mejor joven de la clasificación.

Politt, de 32 años, luchará junto al mexicano por volver a ganar la ronda germana tras vencer en 2021 merced a su triunfo en solitario en la penúltima etapa. Además, su primer triunfo profesional lo consiguió en las calles de Stuttgart en la Vuelta germana de 2018.

Ambos corredores estarán acompañados por el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert.

Esta cuadragésima edición comenzará el miércoles con un prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb y constará de otras cuatro etapas, la última con salida y llegada en Heilbronn.

Con información de EFE

Foto: Especial