﻿Invitan al Social Run este sábado 25 de julio

• La actividad del Social Run VIPS iniciará a las 6:30 de la mañana y será completamente gratuita

La cuenta regresiva para el Medio Maratón Farrera en Chiapas 2026 comienza a tomar fuerza este sábado 25 de julio con la realización del Social Run VIPS, un trote recreativo pensado para reunir a la comunidad runner, compartir energía y comenzar a vivir el ambiente de una de las principales fiestas atléticas de nuestro estado.

La actividad del Social Run VIPS iniciará a las 6:30 de la mañana y será completamente gratuita. Además del recorrido, las y los participantes podrán disfrutar de música, regalos, rifas y un coffee break de cortesía.

La invitación está abierta a corredores de distintos niveles que deseen sumar kilómetros y continuar su preparación rumbo al próximo gran reto.

El Social Run VIPS funcionará como antesala del Medio Maratón Farrera 2026, programado para el domingo 16 de agosto, a partir de las 6:00 de la mañana. La competencia contempla distancias de 21 y 10 kilómetros, con salida y meta en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

La organización repartirá una bolsa de 100 mil pesos en premios. En la categoría Libre de 21K, los tres primeros lugares recibirán 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos, respectivamente. También habrá estímulos económicos para Másters, Veteranos y ganadores de la distancia de 10 kilómetros.

La inscripción tiene un costo de 440 pesos e incluye playera conmemorativa, chip, número de competidor, hidratación, servicios médicos, seguridad vial, guardarropa, medalla y acceso a la zona de recuperación. La entrega de paquetes se realizará el sábado 15 de agosto, de 10:00 a 18:00 horas, en el Hotel Holiday Inn.

Los registros pueden efectuarse físicamente en los restaurantes VIPS de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y las sucursales Oriente y Poniente de Tuxtla Gutiérrez, así como en la plataforma de Asdeporte en internet.