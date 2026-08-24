﻿Investigan hallazgo de cajas con casi media tonelada de mercurio

• El material peligroso quedó posteriormente a disposición del Ministerio Público de la Federación

EFE

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió este lunes una investigación por el transporte de sustancias peligrosas, tras el aseguramiento de 12 cajas con mercurio con un peso estimado de 480 kilos, en una empresa de paquetería de Ciudad de México donde parte del líquido se derramó.Actualidad mexicana

La Fiscalía explicó en un comunicado que la indagatoria comenzó luego de un reporte telefónico por el derrame de un líquido en un envió de una empresa de paquetería en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El cargamento estaba compuesto por “12 cajas de aproximadamente 40 kilogramos cada una, de las cuales, al romperse una de ellas, comenzó a derramarse un líquido”, detalló la nota.

“Una unidad de emergencia constató que se trataba de mercurio, mismo que fue aislado en el interior de un vehículo”, indicó.

El material peligroso quedó posteriormente a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, según el comunicado.

Tras el aseguramiento de las cajas, precisó la Fiscalía, se inició una investigación por el delito de transporte de sustancias consideradas peligrosas.

Finalmente, la FGR puntualizó que “se está en espera del dictamen final para determinar la cantidad exacta de dicha sustancia”.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto, cuando agentes de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron las 12 cajas con mercurio, procedentes de San Luis Potosí (centro-norte), según reportó entonces el Gabinete de Seguridad de México.Actualidad mexicana

El caso se suma a otro aseguramiento de 1,2 litros de la misma sustancia en un vehículo que circulaba por una carretera, el viernes pasado en la Sierra Gorda de Querétaro (centro), que derivó en la detención de una persona.

México es uno de los países productores de mercurio y enfrenta además el reto de controlar su extracción, comercio y uso, especialmente en la minería artesanal.

El país es parte del Convenio de Minamata, tratado internacional que busca reducir las emisiones y liberaciones de este metal y proteger la salud humana y el medioambiente frente a sus efectos tóxicos.

El mercurio es una sustancia tóxica y peligrosa para la salud y para el medioambiente.

Supone una amenaza para la salud y para el medio ambiente, y puede dañar el sistema nervioso, la tiroides, los riñones, los pulmones, el sistema inmunológico, los ojos, las encías y la piel, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio puede provocar insuficiencia renal, trastornos neurológicos y del comportamiento, además de ser peligroso para el feto y corrosivo para la piel, los ojos y el tubo digestivo.

Con información de EFE

Foto: FGR