Intentan linchar a sujeto acusado de abuso sexual

– El hombre fue retenido y amenazado con ser quemado tras la denuncia de una docente del CONAFE en Mapastepec –

Habitantes del ejido Tres de Mayo, en el municipio de Mapastepec, retuvieron y amenazaron con quemar a un hombre de 43 años, señalado por presuntamente agredir sexualmente a su hermanastra, una docente del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas del jueves, cuando la mujer, de aproximadamente 30 años y cuya identidad se mantiene reservada, llegó a la comunidad donde imparte clases después de ser trasladada en motocicleta desde Rayón.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, durante el trayecto su hermanastro, identificado como Taurino “N”, comenzó a realizarle tocamientos sin su consentimiento. Al llegar al ejido, la docente pidió ayuda a padres de familia y vecinos y relató lo ocurrido.

Decenas de pobladores retuvieron al señalado y lo amarraron. Conforme aumentó la tensión, algunos habitantes amenazaron con rociarlo de combustible y prenderle fuego.

Ante el riesgo de linchamiento, autoridades solicitaron la intervención de corporaciones de seguridad. Policías municipales y estatales, Guardia Nacional y personal de investigación acudieron al lugar y, tras dialogar con los habitantes, lograron retirar al hombre de la comunidad.

Taurino “N” fue trasladado a la cabecera municipal y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por la denuncia presentada.