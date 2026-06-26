﻿Integrantes de banda venezolana fallecen tras terremoto en el país

• Según los reportes, la agrupación se encontraba ensayando en un edificio ubicado en La Guaira una de las zonas más afectadas por los sismos

Venezuela.- Los cuatro integrantes de la banda venezolana emergente Van Der Dijs perdieron la vida tras los terremotos registrados en Venezuela este miércoles 24 de junio. La noticia fue confirmada por el Centro Cultural de Arte Moderno de Caracas (CCAM).

El recinto compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que lamentó la pérdida de los músicos y recordó la pasión con la que vivían la música.

«En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo, su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música».

Asimismo, señaló que Manuel Van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (baterista), habían participado apenas una semana antes en una serie de conciertos realizados en la Sala Experimental del recinto como una de las agrupaciones invitadas.

«Hoy hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares, amigos y seguidores de estos jóvenes y destacados artistas. Así los recordaremos siempre», concluyó el mensaje.

La emisora La Mega informó en sus redes sociales sobre el fallecimiento de los músicos. Según los reportes, la agrupación se encontraba ensayando en un edificio ubicado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, declarada posteriormente como zona de desastre.

En la información se señalaba que la banda se encontraba en el edificio Costanar II, en el sector de Tanaguarena, cuando ocurrieron los movimientos telúricos.

Sin que exista hasta el momento información oficial al respecto, medios venezolanos señalaron inicialmente que el bajista Xander Hernández había sido trasladado con vida a un hospital de la zona, pero que habría fallecido mientras recibía atención médica.

Van Der Dijs tenía programada una presentación el próximo 27 de junio en la ciudad de Punto Fijo, evento que la agrupación promovía en sus redes sociales y en el que compartiría escenario con otra banda local.

Los cuatro músicos comenzaban a abrirse paso dentro de la escena independiente venezolana. Van Der Dijs nació en 2024 con una propuesta que fusionaba el rap y el nu metal, sonido que poco a poco les permitió ganar seguidores entre el público joven.

Su crecimiento se impulsó tras participar en el Festival Nuevas Bandas, una plataforma dedicada a promover proyectos de música alternativa en Venezuela.

Entre sus temas más conocidos se encuentran «¿DÓNDE ESTÁN?», «15 MINUTOS» y «VENPAKA».

El año pasado también participaron en el Festival de Música Urbana y, más recientemente, ofrecieron un concierto en el Caracas Music Hall junto a la banda Bucle Lunar.

Con información de SUN

Foto: Especial