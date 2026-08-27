Innovar en salud significa garantizar que nadie tenga que esperar

EN LA OPINIÓN DE…

Manuel Sierra Cuesta

“La verdadera innovación se demuestra cuando una persona recibe el tratamiento que necesita, en el lugar correcto y en el momento oportuno.”

En la industria de la salud, innovar no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, digitalizar procesos o disponer de medicamentos cada vez más especializados. La verdadera innovación se demuestra cuando esas capacidades permiten que una persona reciba el tratamiento que necesita, en el lugar correcto y en el momento oportuno.

Esa es, desde mi perspectiva, una de las grandes responsabilidades que enfrentamos quienes participamos en la cadena de suministro del sector salud en México.

Nuestro país cuenta con instituciones, profesionales y empresas que todos los días realizan un enorme esfuerzo para atender las necesidades de millones de personas. Sin embargo, todavía enfrentamos retos importantes: cadenas de suministro complejas, diferencias regionales, procesos fragmentados, necesidades crecientes de medicamentos especializados y una población que exige servicios más oportunos, seguros y confiables.

Frente a este escenario, la discusión no debe limitarse a determinar cuántos medicamentos se compran. La pregunta verdaderamente importante es cuántos tratamientos llegan efectivamente a los pacientes, bajo qué condiciones se transportan, cómo se garantiza su calidad y qué capacidad existe para responder ante una necesidad urgente.

EL ABASTO NO ES SOLAMENTE UN INDICADOR

A lo largo de mi trayectoria he aprendido que detrás de cada pedido, cada embarque y cada porcentaje de cumplimiento existe una historia humana.

Cuando un medicamento no llega, no solamente se incumple una orden de suministro. Una familia pospone una esperanza, un médico enfrenta mayores dificultades para continuar un tratamiento y una institución pierde capacidad para cumplir su misión.

Por eso, el abasto no puede entenderse únicamente como una operación comercial. Es una responsabilidad que exige planeación, infraestructura, trazabilidad, disciplina y, sobre todo, sensibilidad.

En Médica MS hemos trabajado para alcanzar niveles de abasto de hasta 98% en las unidades atendidas. Este resultado no depende de una sola decisión ni puede sostenerse mediante improvisaciones. Es producto de una cadena de trabajo en la que intervienen la selección responsable de proveedores, el control de inventarios, la anticipación de la demanda, el cumplimiento regulatorio, la logística especializada y la coordinación permanente con las instituciones.

El mayor aprendizaje ha sido comprender que la eficiencia operativa también es una forma de compromiso social.

LA NUEVA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA SALUD

La industria debe evolucionar de un modelo reactivo hacia uno preventivo e inteligente. Ya no es suficiente actuar cuando aparece el desabasto. Necesitamos sistemas capaces de anticipar necesidades, detectar riesgos y tomar decisiones oportunas.

Esto requiere avanzar en cinco direcciones fundamentales.

La primera es la digitalización. Contar con información precisa y actualizada permite conocer existencias, consumos, fechas de caducidad, rutas de distribución y necesidades futuras. Los datos deben convertirse en decisiones que eviten interrupciones y desperdicios.

La segunda es la trazabilidad. Cada medicamento debe poder seguirse desde su origen hasta su entrega. En productos especializados, oncológicos o que requieren condiciones particulares de conservación, esta capacidad resulta indispensable para proteger su integridad y brindar certeza a instituciones, médicos y pacientes.

La tercera es la profesionalización logística. Distribuir productos para la salud exige mucho más que transportar mercancías. Requiere protocolos, personal capacitado, infraestructura adecuada, documentación y controles permanentes.

La cuarta es la colaboración. Ninguna empresa puede resolver por sí sola los desafíos del sistema. Se necesita una coordinación más estrecha entre autoridades, instituciones públicas y privadas, laboratorios, distribuidores, profesionales de la salud y organizaciones sociales.

La quinta es la mejora continua. En una actividad que incide directamente en la vida de las personas, el cumplimiento no puede ser ocasional. Debe formar parte de la cultura de las organizaciones y sostenerse con procesos medibles, auditables y transparentes.

INNOVACIÓN CON SENTIDO HUMANO

La tecnología puede ayudarnos a prever la demanda, optimizar rutas, reducir tiempos y elevar la trazabilidad. Pero su propósito final no debe ser solamente producir ahorros o hacer más rentable una operación.

Innovar en salud debe significar que una madre no tenga que recorrer diferentes lugares buscando el medicamento de su hijo; que un paciente oncológico pueda continuar su tratamiento sin interrupciones; que un hospital mantenga su capacidad operativa y que las instituciones cuenten con aliados capaces de responder incluso en escenarios complejos.

Esta visión coloca a las familias en el centro de las decisiones.

También implica reconocer que México no es un territorio homogéneo. Las condiciones logísticas y de acceso son distintas entre las grandes ciudades y las comunidades alejadas. Por ello, las soluciones deben diseñarse considerando la realidad de cada región, fortaleciendo las capacidades locales y utilizando la tecnología para reducir las brechas existentes.

Desde Chiapas hemos demostrado que una empresa mexicana puede desarrollar capacidad operativa, atender necesidades de alta especialidad y construir soluciones con visión nacional. Trabajar desde el sur del país nos ha permitido entender que la distancia, la infraestructura o la complejidad territorial no pueden convertirse en razones para aceptar un servicio de menor calidad.

LA CONFIANZA ES LA INFRAESTRUCTURA MÁS IMPORTANTE

En los próximos años, la industria de la salud será evaluada no solamente por su capacidad de crecimiento, sino por la confianza que pueda generar.

Esa confianza se construye cumpliendo compromisos, documentando procesos, actuando con transparencia y asumiendo que cada decisión empresarial tiene consecuencias sociales.

Para las empresas del sector, la ética y el cumplimiento no deben verse como requisitos administrativos. Son condiciones indispensables para establecer relaciones duraderas con las instituciones y proteger a quienes finalmente reciben nuestros productos y servicios.

La salud no admite improvisaciones. Tampoco permite que la innovación se quede en el discurso. Necesitamos empresas modernas, profesionales y tecnológicamente preparadas, pero también profundamente conscientes del impacto humano de su trabajo.

En Médica MS creemos que nuestra función va más allá de distribuir medicamentos. Aspiramos a ser un aliado estratégico de las instituciones, contribuir a la continuidad de los servicios y fortalecer una cadena de suministro capaz de responder cuando la salud no puede esperar.

El futuro del sector deberá construirse con tecnología, calidad y colaboración. Pero, por encima de todo, deberá construirse con sensibilidad y responsabilidad.

Porque innovar verdaderamente en salud significa hacer que cada avance se convierta en bienestar, tranquilidad y esperanza para las familias de México.

SOBRE EL AUTOR

C.P. Manuel Sierra Cuesta es empresario chiapaneco, fundador y CEO de Médica MS, empresa mexicana especializada en el suministro de medicamentos, insumos y soluciones integrales para el sector salud. Ha participado como consejero de organismos empresariales y sociales, promoviendo la ética, la profesionalización y la responsabilidad empresarial como motores del desarrollo.