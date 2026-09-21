﻿Injerencismo “generó una violencia que se ha ido conteniendo”, reitera Sheinbaum 

• La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la violencia en la entidad ha disminuido respecto de la situación que encontró su gobierno en octubre

López-Dóriga Digital

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la intervención extranjera debilita las instituciones nacionales y puede generar mayor violencia, al ampliar este lunes sus declaraciones del domingo sobre la situación de seguridad en Sinaloa.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre su afirmación del 20 de septiembre en Culiacán, donde aseguró que la injerencia no resuelve los problemas y provoca violencia.

En México y en el mundo entero está demostrado que una injerencia, una intervención, no fortalece las instituciones nacionales de seguridad o de otro tipo. Al contrario, las debilita”, afirmó.

Sheinbaum relacionó la escalada delictiva en Sinaloa con la detención de uno de los líderes del narcotráfico -sin identificarlo, aunque se trata de Ismael ‘El Mayo Zambada García-, y el posterior rompimiento de un grupo criminal. Aseguró que, antes de dicho episodio, el estado registraba menos de un homicidio diario.

“Sinaloa tenía un homicidio, menos de un homicidio diario hasta antes de la detención de uno de los capos del narcotráfico, provocado por un rompimiento de un grupo delictivo”, explicó.

La presidenta afirmó que la violencia en la entidad ha disminuido respecto de la situación que encontró su gobierno en octubre, aunque reconoció que todavía se registran índices delictivos importantes.

“Eso generó una violencia que se ha ido conteniendo, porque no es la misma de cuando nosotros llegamos en octubre a lo que está ocurriendo hoy”, comentó la mandataria.

Claudia Sheinbaum aclaró que su postura no implica renunciar a la detención de quienes cometen delitos, sino que cualquier información entregada por un gobierno extranjero debe ser procesada por las instituciones mexicanas.

“Cuando se hace así, entonces disminuye la violencia”, aseguró.

Y señaló que la estrategia federal contempla la atención a las causas, el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia e investigación para combatir la impunidad, y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“Por eso hablo siempre de la coordinación sin subordinación, y del fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación para el desarrollo, no de la injerencia. Y lo sostengo”, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez