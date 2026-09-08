Inifech revisa edificio en riesgo de primaria

– El edificio cuenta con dictamen para demolición y reconstrucción; padres esperan conocer qué medidas seguirán –

Personal del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) acudió a la Escuela Primaria Benito Juárez García, en Ocozocoautla, para revisar las condiciones de uno de sus edificios, señalado previamente por posibles riesgos estructurales.

La inspección se concentró en las áreas que padres de familia y docentes han identificado como preocupantes, particularmente el Edificio “C”, donde actualmente reciben clases alumnos de tercero y cuarto grado.

Ese inmueble ya cuenta con un dictamen de Protección Civil que establece la necesidad de realizar trabajos de demolición y reconstrucción, por lo que la comunidad escolar espera conocer qué medidas se tomarán y en qué plazo podrían comenzar.

Durante el recorrido, personal del Inifech verificó directamente las condiciones del edificio con el propósito de reunir elementos técnicos que permitan definir las acciones necesarias.

Padres y docentes señalaron que la revisión representa un avance, pero insistieron en que todavía falta una respuesta concreta sobre el futuro del inmueble y las condiciones en que continuarán las clases.