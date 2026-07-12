﻿‘Influencer’ muere tras caer desde el piso 27 de un rascacielos en Dubái

• Hasta el momento se desconoce cómo es que la ‘influencer’ Kauana Bilhar cayó desde el piso 27 del rascacielos en Dubái

Emiratos Árabes Unidos.- Una ‘influencer‘ originaria de Brasil murió tras caer desde el piso 27 de un rascacielos en Dubái.

Kauana Bilhar se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos junto a su novia Barbara Abrantes, con quien acababa de comprometerse.

Fue la prometida de Bilhar quien informó a la familia de esta lo ocurrido.

Posteriormente, la madre de la joven modelo, Darla Bilhar, dio a conocer la tragedia en redes sociales.

“Hoy ya no estás a mi lado como soñé, pero vivirás para siempre en mí.

Te quiero infinitamente, hija mía. Hasta el día en que podamos volver a vernos”, publicó Bilhar.

Hasta el momento se desconoce cómo es que Kauana cayó desde el piso 27 del rascacielos, con lo que no se descarta que se trate de un asesinato.

Kauana Bilhar era una popular ‘influencer‘ brasileña, con más de 22 mil seguidores en Instagram.

La también modelo publicaba viajes al extranjero, lujos y ropa de diseñador.

También presumía su gusto por montar a caballo y las rosas, así como el amor que sentía por su madre y sus dos perritos.

Con información de New York Post

Foto: Instagram