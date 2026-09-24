﻿Inflación en México volvió a acelerar; precios aumentan 3.42% 

• En la primera quincena de septiembre, la inflación a los consumidores se volvió a acelerar en medio de los festejos patrios, revela el Inegi.

El Economista

México.- En la primera quincena de septiembre, la inflación a los consumidores se volvió a acelerar en medio de los festejos patrios, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó, en la primera mitad del mes, un avance quincenal de 0.33%, con lo que a tasa anual la inflación se ubicó en un nivel de 3.42 por ciento.

Esto supone una aceleración desde el 3.26% anual que reportó en la quincena previa, además de ser el mayor nivel desde la primera quincena de junio pasado.

Si bien los precios al consumidor se aceleraron, la inflación se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual. No obstante, ante las presiones que persisten en el rubro subyacente, particularmente en los servicios, se espera que el banco central mantenga su tasa de interés en 6.50% en su decisión de política monetaria de hoy.

“Los datos publicados refuerzan la postura de que Banxico mantenga su política sin cambios. El dato favorable de la inflación subyacente es alentador, pero la inflación de los servicios sigue mostrando rigidez; asimismo, la renovada volatilidad de los precios agrícolas, sumada a los riesgos inflacionarios externos, desaconseja reanudar pronto la flexibilización monetaria”, señaló Andrés Abadía, economista en jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics.

Dentro del informe del Inegi se observó que la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, cedió terreno en el periodo, pero los servicios –uno de los componentes de este rubro y la mayor presión de la inflación– se aceleraron ligeramente.

Así, en la primera quincena del mes, el índice subyacente tuvo un aumento anual de 3.79%, menor al dato de 3.83% de la quincena previa.

Al interior, el precio de los servicios incrementó 4.33% anual desde el dato de 3.32% de la segunda quincena de agosto, mientras que las mercancías tuvieron una inflación de 3.22 por ciento.

En el caso de la inflación no subyacente, esta pasó de 1.30 a 2.17% anual en la primera mitad de septiembre.

Al interior, el precio de los productos agropecuarios se incrementó en 0.35% anual, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mostraron un alza de 3.67 por ciento.

En los primeros 15 días del mes, fue el jitomate el genérico que tuvo un mayor impacto en la cartera de las familias mexicanas. En el periodo, uno de los componentes más importantes en la dieta del mexicano tuvo un incremento de 22.79% quincenal.

Le siguió la educación primaria, cuyo aumento fue de 5.85% quincenal, mientras que la cebolla aumentó su precio 8.61 por ciento.

En el otro extremo, los servicios profesionales fueron el mayor respiro para las carteras, ya que tuvieron una disminución quincenal de 16.50%, seguidos de la papa y otros tubérculos, con 6.69%, y el tequila con 2.91 por ciento.

Con información de El Economista

Foto: EFE