﻿Inflación descendió a 3.1% en primera quincena de julio

• El índice de precios de la canasta de consumo mínimo no mostró variación a tasa quincenal, pero creció a nivel interanual

México.- La inflación en México se situó en 3.1 por ciento en la primera quincena de julio, tras el 3.37 por ciento registrado en la totalidad del mes de mayo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El índice de precios al consumidor (IPC) en la primera mitad de este mes aumentó 0.07 por ciento respecto a la quincena anterior, detalló el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0.15 por ciento y la anual del 3.55 por ciento.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió en los primeros 15 días de julio un 0.16 por ciento con respecto a la quincena previa y un 3.95 por ciento en términos interanuales.

Mientras que la partida no subyacente decreció 0.23 por ciento a tasa quincenal, pero se elevó 0.21 por ciento interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron 0.11 por ciento en la quincena y 3.52 por ciento en el año.

En tanto, los servicios avanzaron 0.2 por ciento de una quincena a otra y 4.36 por ciento con respecto al mismo periodo del año previo.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios se contrajeron 0.57 por ciento respecto al periodo inmediato anterior y disminuyeron 3.53 por ciento frente a la misma quincena del año pasado.

Mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron 0.03 por ciento entre quincenas y 3.33 por ciento en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, no mostró variación a tasa quincenal, pero creció 2.68 por ciento interanual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7.76 por ciento), los seguros y servicios financieros (6.45 por ciento), los restaurantes y servicios de alojamiento (6.31 por ciento), los servicios educativos (5.93 por ciento) y la salud (4.86 por ciento).

Mientras que los productos genéricos que más subieron en la quincena fueron el transporte aéreo (12.44 por ciento), los servicios turísticos en paquete (6.22 por ciento), la naranja (6.02 por ciento) y las computadoras (4.52 por ciento).

Los datos se publican luego de que el pasado 16 de abril el Gobierno mexicano presentara una estrategia para contener la inflación, basada en subsidios a combustibles, acuerdos con productores y comercios, así como medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos.

El IPC mexicano se situó en el 3.69 por ciento en 2025, su menor nivel en cinco años, tras el 4.21 por ciento de 2024, el 4.66 por ciento de 2023 y el 7.82 por ciento de 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Isaac Esquivel