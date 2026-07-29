﻿Indet Chiapas presenta informe de actividades

• La delegación chiapaneca participará con más de 150 atletas en los Juegos Nacionales de los Trabajadores que se efectuarán en Oaxtepec, Morelos

El Instituto del Deporte de los Trabajadores (Indet Chiapas) presentó en conferencia de prensa un detallado informe de las actividades realizadas durante el presente año.

Dulce Carolina Gordillo Aguilar, Secretaria Estatal del Indet, reveló que alrededor de 150 trabajadores lograron su pase al certamen nacional que se realizará del 15 al 19 de noviembre en Oaxtepec, Morelos.

Gordillo Aguilar informó que durante los Juegos Estatales de los Trabajadores, celebrado hace unos días en Tuxtla Gutiérrez, participaron alrededor de 350 personas en las diferentes disciplinas tanto individuales como en deportes de conjunto.

La dirigente estatal del Indet señaló que se tienen buenas expectativas con la delegación chiapaneca y esperan repetir la buena actuación del año pasado, y así lograr su pase a la etapa internacional que se realizará en 2027 en Dinamarca.

En el fútbol femenil, el representativo de la sección 14 se proclamó campeón estatal, mientras que en el básquetbol varonil, el sindicato del IMSS y el Suicobach fueron los mejores en la categoría Libre y Máster, respectivamente.

En la conferencia de prensa se reveló que San Cristóbal de Las Casas se proclamó ganador estatal del futbol de la categoría Máster.

El básquetbol femenil de la categoría Libre fue dominado por la quinteta de Villaflores, por lo que representará a Chiapas en la justa nacional, mientras que en el sector Máster será el conjunto de Chiapanecas, equipo que dominó de principio a fin el estatal.

Se informó que en la disciplina de natación, Chiapas será representado por tres atletas, quienes lograron su pase a la etapa nacional.

Finalmente, el oriundo de Comitán de Domínguez, José Monjaraz Pérez se proclamó ganador en el ajedrez, por lo que llevará la representación de Chiapas en la etapa nacional, junto a dos ajedrecistas más.