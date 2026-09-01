Indagan venta irregular de predios públicos en Chiapas

– Fiscalía mantiene abiertas varias carpetas; una patente notarial fue retirada y otros casos siguen bajo revisión –

El Gobierno de Chiapas y la Fiscalía General del Estado investigan presuntas irregularidades en la venta y escrituración de terrenos que formarían parte del patrimonio estatal o se encuentran en zonas naturales protegidas.

El consejero jurídico, Guillermo Nieto Arreola, explicó que algunas personas compraron esos predios y conservan la posesión, pero no pueden inscribir las escrituras ante el Instituto Registral del Estado de Chiapas debido a la situación jurídica de los inmuebles.

El funcionario aclaró que notarias y notarios pudieron haber elaborado documentos de buena fe, sin saber que se trataba de bienes públicos o terrenos ubicados en áreas protegidas. Confirmó que la Fiscalía mantiene abiertas varias carpetas de investigación, aunque evitó revelar detalles sobre los casos.

Nieto Arreola informó que una patente notarial ya fue retirada y que existe un juicio de amparo relacionado con esa decisión. Añadió que también se revisan posibles dobles registros, uso de folios incorrectos y notarías otorgadas en administraciones anteriores a personas que no radican en Chiapas.

La Consejería Jurídica trabaja con la Fiscalía y el Poder Judicial para esclarecer los casos y dar certeza a las familias afectadas.