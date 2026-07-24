﻿Incendios en Francia y España desatan la huida de más de 200 mil personas

• Decenas de bomberos resultaron heridos, pero no se reportaron muertes en ninguno de los dos países

España.- Grandes incendios forestales ardían sin control en el suroeste de Francia y el centro de España el viernes, lo que llevó a las autoridades a evacuar a unas 200 mil personas de sus hogares. Algunos incluso huyeron en barco cuando las llamas arrasaron la zona turística en la costa atlántica de Francia.

Decenas de bomberos resultaron heridos, informaron las autoridades en Francia, pero no se reportaron muertes en ninguno de los dos países.

Unas 141 mil personas huyeron de sus hogares en los departamentos de Gironda y Landas, en Francia, informó el Ministerio del Interior francés. En el centro de España, 60 mil residentes se vieron obligados a abandonar sus viviendas, indicó el Ministerio del Interior español.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez, aseguró que el enorme incendio forestal que arrasó con grandes extensiones de terreno en el suroeste del país se dirige hacia la ciudad de Burdeos.

En declaraciones al canal de televisión francés Tf1, Nunez indicó que el incendio que horas antes había obligado a emitir órdenes de evacuación en la península de Cap Ferret ha arrasado con 140 kilómetros cuadrados, provocando que 110 mil personas abandonaran sus hogares en la región de Gironda.

«Nos enteramos a media tarde que, tras el cambio de viento, se convirtió en un enorme incendio autosostenido que es extremadamente difícil de controlar», subrayó Nunez. «Ahora se desplaza hacia el este, hacia el área metropolitana de Burdeos. Vamos a reorganizar nuestra respuesta para poder combatirlo desde tierra y evitar que avance hacia Burdeos».

En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron le ha pedido al primer ministro Sebastien Lecornu que active la unidad de respuesta a crisis del gobierno, e instruyó a las fuerzas armadas a movilizarse para reforzar al máximo los servicios civiles de emergencia. Al preguntarle si Burdeos está bajo amenaza, Nunez dijo: «Por el momento, no. Por supuesto, haremos todo lo que podamos para protegerla usando recursos terrestres, incluidos activos militares requisados y nuestros bomberos».

Con información de AP

Foto: EFE