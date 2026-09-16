﻿Incendio consume el Mercado Central de Acapulco

• La columna de humo que se elevó por el incendio del Mercado Central de Acapulco fue visible a varios kilómetros a la redonda

Guerrero.- La madrugada de este 16 de septiembre se incendió el Mercado Central de Acapulco, Guerrero.

El fuego se originó en la nave de las flores, sin que se conozcan las causas.

La columna de humo que se elevó por el siniestro fue visible a varios kilómetros a la redonda.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó la debida atención del incendio en el Mercado Central de Acapulco.

“Se realizan labores para controlar y sofocar el fuego en coordinación con Protección Civil del municipio”, informó en redes sociales.

Se exhortó a la población a extremar precauciones y no acercarse a la zona de no ser necesario.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @PC_Guerrero