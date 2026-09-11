Incautan más de 10 kilos de metanfetamina en empaques de jugo de limón

• La sustancia viajaba mimetizada en empaques de jugo de limón, aunque no se reveló la marca de dicho cargamento

México.- La Agencia Nacional de Aduanas identificó este viernes 10.69 kilogramos de metanfetamina en la zona aduanera del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, la cual provenía de Michoacán, presuntamente en empaques de jugo de limón, según un comunicado compartido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La dependencia federal informó que el operativo es resultado de las medidas de control implementadas y de las revisiones documentales y operativas efectuadas por personal especializado, que detectó “veinte piezas de bolsas de plástico que contenían un líquido amarillento, compatibles con presunto clorhidrato de metanfetamina”, procedente de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con medios nacionales y a fuentes implicadas en el decomiso, la sustancia viajaba mimetizada en empaques de jugo de limón, aunque no se reveló la marca de dicho cargamento.

La Secretaría de Seguridad explicó que la identificación es parte de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que Aduanas implementa de manera coordinada con personal de la Guardia Nacional.

Esto, con el objetivo además de fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.

Según las autoridades, la incautación permitió “robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo” durante la supervisión en las aduanas del país.

Aunque el Aeropuerto Internacional de Toluca no es un punto estratégico en el tráfico de drogas por parte del crimen organizado, sí ha registrado decomisos de droga, especialmente por empresas de mensajería que utilizan sus aduanas para cruzar cargamentos con sustancias ilícitas.

Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han desplegado diversos operativos en los recintos aduanales por la exposición del tráfico de combustible a gran escala, delito conocido como huachicol fiscal.

Con información de EFE

Foto: Aduanas México