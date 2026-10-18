﻿Inauguran en Chiapas el Encuentro Nacional Deportivo Indígena Palenque 2026

• La apertura de este encuentro reunió a deportistas de distintas regiones de México

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la directora general del Instituto del Deporte (Indeporte), Bárbara Altúzar Galindo, encabezó la ceremonia inaugural del Encuentro Nacional Deportivo Indígena Palenque 2026, realizada en la zona arqueológica de Palenque, con la participación de más de mil atletas de 18 entidades del país.

En un ambiente festivo, la apertura de este encuentro reunió a deportistas de distintas regiones de México y situó a Chiapas como sede de una celebración que conjuga la práctica deportiva, la inclusión y la hermandad cultural.

Durante el acto, la titular del Indeporte dio la bienvenida a las delegaciones participantes y destacó que el deporte contribuye a fortalecer la unión entre las comunidades y a promover la paz social. Asimismo, deseó éxito a las y los atletas que representan a los distintos estados.

“El Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2026 no solo celebra la competencia, sino la unión, la identidad y la fuerza que nos hermana como nación. Chiapas se llena de vida con la llegada de más de mil atletas provenientes de 18 estados del país, mujeres y hombres que representan la herencia viva de nuestros pueblos originarios”, expresó.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, quien inauguró oficialmente el evento, señaló: “El deporte social es tan fundamental como el de alto rendimiento para la construcción del tejido social en nuestro país. Nosotros seguimos trabajando con todo el esfuerzo para continuar la línea de paz y bienestar que estableció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien agradecemos por apoyar en todo momento al deporte”.

A su vez, la presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Ana Claudia Collado García, resaltó que este encuentro demuestra la vigencia de las expresiones de la cultura física en las comunidades. En la ceremonia también estuvo presente el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar.

Como parte del protocolo, representantes de las y los atletas, así como de las juezas y los jueces, realizaron el juramento deportivo. Posteriormente, el encendido del pebetero marcó el inicio oficial de la competencia.

Este evento forma parte de la agenda deportiva que se desarrolla en Chiapas, la cual incluye el Encuentro Nacional de Deportes Autóctonos y Tradicionales 2026, programado del 21 al 25 de octubre en Tuxtla Gutiérrez.