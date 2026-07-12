Inauguración de tope desata burlas en redes

– El acto tuvo discursos, fotos y toma con dron; vecinos piden priorizar obras de mayor impacto social –

La inauguración de un tope sobre el libramiento de Suchiate generó comentarios y burlas en redes sociales, luego de que el acto encabezado por el presidente municipal Elmer Vázquez incluyó aplausos, discursos, fotografías y hasta una toma aérea con dron.

La obra fue presentada ante habitantes del ejido La Pita como una acción para mejorar la seguridad vial en la zona. Vecinos reconocieron que este tipo de reductores puede ayudar a prevenir accidentes, sobre todo en tramos donde los vehículos circulan a exceso de velocidad.

Sin embargo, el despliegue realizado para una obra menor no pasó desapercibido. En redes, usuarios ironizaron sobre la ceremonia y bromearon con que el nuevo tope podría ser considerado la “octava maravilla del mundo”.

Otros comentarios señalaron, también en tono de burla, que si continúan este tipo de actos pronto podrían inaugurarse banquetas, alcantarillas destapadas, postes de luz o baches reparados con corte de listón.

Más allá de las bromas, habitantes consideraron que las autoridades municipales deberían reservar ese tipo de ceremonias para obras de mayor impacto social. Entre las necesidades señaladas están pavimentación, drenaje, agua potable y proyectos que mejoren de forma real la vida diaria de las familias de Suchiate. (Fotos: Redes sociales)