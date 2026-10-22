IMSS orienta sobre cáncer de mama en clínicas

– Unidades médicas de Tapachula y Tuxtla realizaron ferias y charlas sobre señales de alerta y detección oportuna –

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo jornadas de orientación sobre el cáncer de mama en clínicas y hospitales de Chiapas, como parte de las actividades del Mes Rosa. Personal médico explicó cómo reconocer cambios en las mamas y por qué es importante acudir a una revisión profesional.

En Tapachula, la Unidad de Medicina Familiar número 11 organizó una Feria de la Salud abierta al público, con información sobre alimentación, autocuidado y prevención. También hubo actividades en las unidades 1, 23 y 25, donde se abordaron la autoexploración y las señales que requieren atención médica.

En la Unidad de Medicina Familiar 25 se utilizaron los programas PrevenIMSS y NutrIMSS para compartir recomendaciones. Por su parte, el Hospital General Regional de Especialidades número 13, en Tuxtla Gutiérrez, reunió a personal de distintas áreas para orientar a los asistentes sobre la detección oportuna.

Javier Navarrete García, jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Chiapas, señaló que contar con información clara ayuda a las mujeres a identificar cambios y buscar atención sin demora. La institución recordó que la autoexploración no sustituye las valoraciones médicas y recomendó acudir a su unidad de salud ante cualquier señal de alerta.