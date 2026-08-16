IMSS alerta por falsas afiliaciones exprés en Chiapas

– Más de 100 empresas fraudulentas fueron dadas de baja; las víctimas pueden perder semanas y atención médica –

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas alertó sobre una modalidad de fraude en la que falsos gestores y empresas ofrecen incorporar personas a la seguridad social en 24 horas, principalmente mediante redes sociales, llamadas y WhatsApp.

José Alberto Zamora Díaz, jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS en Chiapas, reveló a OEM Informex que esta práctica fue detectada desde febrero de 2025 y que, únicamente en la entidad, más de 100 empresas fraudulentas fueron identificadas y dadas de baja.

El funcionario explicó que estos negocios utilizan registros obtenidos de manera irregular para afiliar a personas que en realidad no mantienen una relación laboral. Cuando el Instituto detecta la anomalía, cancela el registro, elimina las semanas cotizadas y suspende los servicios médicos, por lo que quienes pagaron por el trámite terminan sin la protección prometida.

Zamora Díaz señaló que los casos ya son investigados a nivel nacional y existen denuncias ante la Fiscalía General de la República. Advirtió que muchas víctimas buscan atención médica urgente o conservar semanas para su retiro, situación que aumenta su vulnerabilidad.

El IMSS recomendó a quienes no tienen patrón realizar directamente su afiliación como Personas Trabajadoras Independientes. En Chiapas se reportan 261 mil 200 trabajadores afiliados por patrones, 7 mil 200 independientes y 785 trabajadores del hogar. (Foto: IA Discover)