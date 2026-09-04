IMSS acompaña a menores con cáncer en Tapachula

– El programa “Tú eres magia” brinda apoyo emocional a pacientes y familias durante el diagnóstico y tratamiento –

Niñas, niños y adolescentes con cáncer que reciben atención en el Hospital General “Nueva Frontera”, en Tapachula, participan en el programa “Tú eres magia”, una estrategia de acompañamiento socioemocional impulsada por el IMSS.

La iniciativa se desarrolla en el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer y busca brindar apoyo emocional desde el diagnóstico y durante el tratamiento.

El programa también involucra a madres, padres y personas cuidadoras, con actividades dirigidas a fortalecer el bienestar de las familias y facilitar el apego al tratamiento médico.

María Luisa Sánchez Vargas, titular de Trabajo Social del hospital, señaló que la intención es generar espacios más cercanos y amigables para los pacientes durante su atención.

Por su parte, Dolly Mabel Bermúdez Nolasco, responsable del programa, explicó que las actividades incluyen estrategias de acompañamiento psicoemocional y herramientas para ayudar a niñas, niños y adolescentes a enfrentar su proceso de atención.

El trabajo se realiza de manera coordinada entre Trabajo Social, personal médico, otras áreas del hospital y las familias, con el objetivo de atender también el impacto emocional que implica un diagnóstico de cáncer.