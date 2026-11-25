Palabras claras

Silvano Bautista

En Chiapas también es tiempo de las mujeres. Por ello, vemos al frente de partidos a varias de estas como es el caso de Katy Caravantes en el Partido Acción Nacional. Andrea Negrón en Movimiento Ciudadano y Norma Vianey Balcázar en el Partido fuerza Chiapaneca.

Las tres están demostrando que el liderazgo político partidista no es una cuestión de géneros y se preparan para entregar buenas cuentas a sus partidos en los próximos comicios del 2027.

En este caso, me referiré a la líder estatal del blanquiazul, correspondiente al periodo estatutario 2024-2027, quien mantiene una agenda de reorganización interna y vinculación con las estructuras municipales de la entidad. Sus trabajos, se han centrado en la integración de nuevas estructuras locales y en encuentros de coordinación tanto presenciales como virtuales con presidentas y presidentes de Comités Directivos Municipales (CDM) y comisiones ciudadanas de distintas regiones del estado.

Y es que los registros públicos del partido se destaca la estrategia de territorialización ha incluido giras y sesiones de trabajo en diversos puntos de la geografía chiapaneca

En la capital chiapaneca, Caravantes Almaraz ha participado en sesiones de trabajo junto al presidente del Comité Directivo Municipal, Ulises Morales, enfocadas en la coordinación interna y en actividades comunitarias como la recuperación de espacios públicos. Asimismo, sostuvo reuniones institucionales con autoridades emanadas del partido, como el alcalde de Usumacinta, Samuel Alegría Pérez.

En otras latitudes como la región Istmo-Costa (Tonalá y Arriaga), la presidenta estatal se reunió con la dirigencia municipal encabezada por Rusvelt Cueto para recoger planteamientos de la militancia local. En Arriaga, acompañó al comité municipal en el arranque de jornadas comunitarias denominadas «por el bien común».

Por otra parte, Katy Caravantes ha reiterado la postura de que Acción Nacional competirá sin alianzas partidistas en los comicios de 2027, lo que coloca el peso de la operación política en la consolidación de sus propias estructuras municipales.

Con este panorama, la dirigencia estatal del blanquiazul continúa desarrollando sus sesiones de integración regional con miras a definir sus cuadros y plataformas locales de cara a la próxima contienda electoral en Chiapas.

Continúa Leonardo León Alcázar llevando el humanismo a los municipios.

Desde la plaza central de Oxchuc, Leo León Alcázar, titular de la Secretaría del Humanismo encabezo la Jornada del Humanismo, en el marco de la estrategia estatal Del Olvido a la Prosperidad, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Acercamos, dijo, a las familias de este municipio servicios de salud, estudios de laboratorio, medicamentos gratuitos, programa alimentario, bolsa de trabajo, actividades de prevención y mucho más.

Desde el Gobierno de la Nueva ERA vamos a seguir llevando los servicios y programas del Humanismo a cada rincón de Chiapas, para que el bienestar llegue a todas y todos.

Quieren rescatar políticamente a Ciro Sales…

En los pasillos de la política chiapaneca circulan versiones sobre las gestiones que presuntamente estaría realizando José Antonio Aguilar Castillejos para respaldar a Ciro Sales en sus aspiraciones políticas. Se habla de que buscarían impulsarlo como candidato de Morena a la presidencia municipal de Escuintla, Chiapas. También han surgido versiones sobre posibles alternativas políticas, como una diputación local plurinominal o algún cargo dentro del Gobierno del Estado.

Todo ello, porque simple y sencillamente no levanta en las encuestas de Morena.

Pero hay preguntas que merecen respuestas ¿Quién está impulsando realmente a Ciro Sales? ¿Qué méritos respaldarían una nueva oportunidad política? ¿Se están privilegiando los acuerdos entre grupos por encima de los mecanismos democráticos de selección? La ciudadanía de Escuintla merece transparencia, explicaciones y cuentas claras.