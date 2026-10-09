Impugnar el método no es impugnar la paridad: PAN

– Catalina Caravantes afirma que su partido cuestiona la tómbola del Congreso, no el derecho de las mujeres a competir –

El Partido Acción Nacional en Chiapas aclaró que la impugnación presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no busca frenar la paridad de género, sino cuestionar el método utilizado por el Congreso local para definir en qué municipios deberán postularse mujeres en 2027.

Catalina Caravantes Almaraz, presidenta estatal del PAN, sostuvo que “impugnar el método no es impugnar la paridad” y rechazó que la acción promovida por su partido represente una postura contra el derecho de las mujeres a participar, competir y gobernar.

La dirigente explicó que la objeción se concentra en la integración de los bloques municipales y en la insaculación realizada el 27 de septiembre por el Congreso de Chiapas. A juicio del PAN, ese procedimiento debió quedar en manos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, como autoridad especializada en materia electoral.

Caravantes señaló que el partido busca que la SCJN revise si el mecanismo aprobado se ajusta a la Constitución y garantiza legalidad, imparcialidad y transparencia.

La reforma establece que en 62 municipios los partidos deberán postular mujeres, mientras que 61 quedan sin esa asignación específica; Oxchuc no está incluido por su sistema particular de elección.

Por separado, Elva Narcía, fundadora de la Red por la Paridad Efectiva, rechazó una movilización masiva hacia la Corte para defender la reforma.