Implementan operativo por lluvias en Tuxtla y Bochil

– SSP y autoridades locales brindan apoyo vial, rescates y atención a viviendas afectadas por las intensas lluvias –

Con el objetivo de atender a la población afectada por las fuertes lluvias, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) activó el Operativo A.R.C.A. (Atención Rápida en Contingencias Atmosféricas) en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Bochil, en coordinación con autoridades locales y cuerpos de emergencia.

En la capital chiapaneca, personal de la Comandancia Operativa estableció dispositivos viales en zonas consideradas de riesgo, con patrullas que brindaron apoyo a personas y vehículos varados. Estas acciones buscan proteger la integridad de la ciudadanía y mantener la movilidad segura.

Mientras tanto, en la región de Bochil, a través de reportes del grupo de WhatsApp de la Mesa de Seguridad Regional 01, se alertó sobre viviendas afectadas en el municipio de Soyaló. En respuesta, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, junto con la Policía Municipal de Soyaló e Ixtapa y Protección Civil, acudieron al lugar.

Los equipos trabajaron en el tramo Soyaló–Bochil, en el Barrio Linda Vista, donde realizaron labores de limpieza para retirar lodo y piedras de la carretera, apoyar en la evacuación de agua acumulada en viviendas y asegurar el tránsito vehicular.

El operativo se mantendrá activo mientras persistan las condiciones climáticas adversas.