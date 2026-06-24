﻿IMPI aclara a quién pertenece la marca del pato Merlín

• Vidal Llerenas, titular del IMPI, aclaró a quién pertenece la marca del pato Merlín, la mascota más viral del Mundial 2026

López-Dóriga Digital

México.- Vidal Llerenas, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aclaró sobre el proceso de registro de la marca vinculada al pato Merlín, luego de que trascendiera una disputa por los derechos sobre el nombre del pequeño animal.

Por medio de redes sociales, Llerenas Morales señaló a través de redes sociales que es un “hecho público y notorio” que el ave es propiedad de la familia de Carla Ivette Gómez, por lo que la marca también.

“Es un hecho público y notorio que el pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez a quien pertenece la marca”, señaló el titular del IMPI.

Una controversia legal y de derechos de propiedad intelectual se desató en torno al pato Merlín, uno de los personajes más virales en el Mundial 2026.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Sebastián Reséndiz, personas ajenas a la familia del pequeño animal solicitaron el registro formal del nombre como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en Mérida, Yucatán.

Dicho registro se realizo el 17 de junio, once días después de que se hiciera viral la mascota, sin el consentimiento ni la participación de los dueños del pato Merlín.

Según el documento del IMPI, dicho registro fue realizado a nombre de David Sides Fuentes, quien solicitó al concesión por diez años s de la marca y logo de “El Pato Merlín” y “El pato de la suerte”, con logo incluido.

El registro se hizo en la clase 35 del IMPI, que cubre publicidad, alquiler de espacios comerciales, exhibición, mantenimiento de datos e incluso para campañas políticas.

Karla Gómez y sus hijos, dueños de la mascota, acudieron en la previa ante el IMPI, con ayuda del Gobierno federal, para registrar la marca del personaje, bajo el expediente 3646513.

Según el documento, el registro de la familia se hizo 11:28 h del lunes 22 de junio del 2026, justo después de que el popular animal estuviera con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/Mario Guzmán