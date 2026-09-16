﻿IMEF advierte inflación por cambios fiscales del Paquete Económico 2027

• Las modificaciones podrían elevar la carga fiscal efectiva de algunas compañías y provocar que parte de los mayores costos sean trasladados a los consumidores mediante incrementos en los precios

México.- El Paquete Económico 2027 podría generar presiones inflacionarias si se aprueban los cambios fiscales propuestos para limitar las deducciones y el uso de pérdidas fiscales de determinadas empresas, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

De acuerdo con el organismo, las modificaciones podrían elevar la carga fiscal efectiva de algunas compañías y provocar que parte de los mayores costos sean trasladados a los consumidores mediante incrementos en los precios.

La propuesta de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) forma parte del Paquete Económico 2027 que el Ejecutivo entregó al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre y actualmente se encuentra en proceso de análisis legislativo.

Víctor Manuel Barajas, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, explicó que el límite planteado para las deducciones podría generar dificultades para empresas que trabajan con márgenes de utilidad reducidos.

Como ejemplo, planteó el caso de una compañía que obtiene una utilidad de 2 pesos por cada 100 pesos de ingresos y que destina 98 pesos a sus gastos.

Con el mecanismo propuesto, explicó, la empresa podría deducir como máximo 96.67 pesos. De esta manera, una parte adicional de sus ingresos quedaría sujeta al pago del ISR, lo que, según el especialista, podría incrementar de manera importante la carga fiscal de algunos negocios.

El IMEF considera que las empresas tendrían principalmente dos alternativas: reducir sus gastos o aumentar sus precios para compensar el impacto.

La primera opción podría disminuir el gasto y la actividad económica, mientras que la segunda podría trasladar los mayores costos a los consumidores y generar presiones sobre la inflación, de acuerdo con el análisis del organismo.

IMEF pide modificar la propuesta fiscal

Ante este escenario, el instituto pidió al Congreso revisar las medidas incluidas en la iniciativa y, en su caso, limitar su aplicación a determinados casos o sectores.

El planteamiento del IMEF es que se busquen mecanismos que permitan fortalecer la recaudación sin generar efectos negativos sobre la inversión, el empleo y la operación de las empresas.

La propuesta gubernamental, por su parte, busca fortalecer la recaudación y combatir esquemas de evasión fiscal. La Secretaría de Hacienda señaló que el Paquete Económico 2027 pretende elevar los ingresos tributarios sin crear nuevos impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria también aclaró que la iniciativa no plantea cobrar un impuesto de 3% sobre las ventas de empresas que tengan pérdidas fiscales. Según el SAT, el mecanismo propuesto se aplicaría a empresas que determinen utilidad fiscal y busca combatir esquemas de planeación fiscal agresiva y el uso de facturas falsas para generar deducciones.

Inversión y empleo, otros riesgos señalados

Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que los cambios también podrían tener repercusiones sobre las decisiones de inversión empresarial.

El organismo sostiene que una mayor carga fiscal efectiva, combinada con costos elevados de capital, podría reducir el atractivo de algunos proyectos de inversión.

El IMEF también alertó sobre otros elementos del Paquete Económico 2027, entre ellos la situación financiera del Infonavit y el costo de los estímulos relacionados con los combustibles.

Paquete Económico 2027 sigue en análisis

El Paquete Económico 2027 incluye las propuestas de ingresos, gasto público y modificaciones fiscales para el próximo año. Entre los documentos presentados se encuentra la iniciativa de reformas a la Ley del ISR.

Por ahora, las modificaciones fiscales son propuestas que deberán continuar su proceso de discusión y eventual aprobación en el Congreso de la Unión.

El Gobierno federal sostiene que el paquete permitirá fortalecer los ingresos públicos mediante una mayor eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión, mientras que organismos empresariales como el IMEF han planteado preocupaciones sobre el posible impacto de algunas medidas en empresas, inversión y precios.

Con información de SUN

Foto: CANVA