IEPC acredita campaña anticipada de Carlos Morales

– El instituto señala propaganda en bardas, redes y espectaculares; notificará al INE para revisar los gastos –

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas determinó que el exalcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, incurrió en promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. La resolución fue aprobada por unanimidad tras revisar propaganda difundida en redes sociales, bardas y espectaculares.

El Consejo General analizó las pruebas del expediente IEPC/PO/008/2026. Según la autoridad electoral, los mensajes resaltaban el nombre, la imagen, la trayectoria y los logros políticos del exalcalde, con elementos que buscaban posicionarlo antes del próximo proceso electoral local.

Una de las piezas examinadas fue un espectacular con la frase “Recuperemos Tuxtla”. El IEPC consideró que, al aparecer junto a la imagen y el nombre de Morales Vázquez, el mensaje equivalía a una solicitud de respaldo ciudadano con fines electorales, aunque no pidiera expresamente el voto.

El organismo también acordó que notificará a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que examine lo relacionado con la propaganda y determine si corresponde alguna actuación en materia de gastos.

La información difundida no precisa sanciones económicas ni otras medidas impuestas al exalcalde. (Foto: Redes sociales)