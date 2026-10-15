﻿Huracán ‘Trudy’ reforzará lluvias en Guerrero y Oaxaca

• El SMN prevé que ‘Trudy’ se fortalezca durante los próximos días y alcance la categoría 4 el 17 de octubre, antes de debilitarse

López-Dóriga Digital

México.- El huracán ‘Trudy’, de categoría 1, reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México; mientras la tormenta tropical ‘Simon’ permanece estacionaria y no afecta al territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en sus reportes de las 06:00 horas de este jueves 15 de octubre.

‘Trudy’ se localizó a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

Para las siguientes 24 horas, el SMN pronostica lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el noreste y suroeste de Oaxaca. En el oeste, sur y este de Guerrero se prevén precipitaciones puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

En las costas de Guerrero y Oaxaca también se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70, además de oleaje de dos a tres metros durante ese periodo.

El pronóstico de trayectoria del SMN prevé que ‘Trudy’ se fortalezca durante los próximos días y alcance la categoría 4 el 17 de octubre, antes de debilitarse posteriormente mientras continúa su recorrido por el Pacífico.

Por su parte, el centro de ‘Simon’ se ubica a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La tormenta tropical registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110, sin desplazamiento. El organismo de la Comisión Nacional del Agua precisó que, debido a su debilitamiento, el sistema no genera efectos en México.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/ Arturo Montero